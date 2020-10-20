لتجنب المناطق الخطرة.. رسائل هاتفية بأماكن هطول الأمطار في كفر الشيخ

شارك اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، في الاجتماع الشهري، لغرفة عمليات مجلس الوزراء، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة استعدادات المحافظات لموسم الشتاء، وسبل مواجهة الأمطار والسيول، وتحديد نقاط المخاطر والتمركز.

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل توقع هطول أمطار غداً الأربعاء، وبعد غد الخميس، بناء على بيان حالة الطقس المتوقع من الهيئة العامة للأرصاد.

وأعلن المحافظ، انتهاء المحافظة من استعداداتها لمواجهة موسم الشتاء، وسيتم تصريف ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي، بمجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي، وحال توقع هطول أمطار غزيرة أو سيول يتم إرسال رسائل عبر تليفونات المحمول لساكني تلك المناطق والمارين بها لتجنب مناطق الخطر.

وأضاف أن المحافظة، ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ما جعلها عرضة لأجواء شتوية، ومناخ قاسي، لهطول الأمطار بغزارة، لافتًا إلى أن المحافظة استعدت بتطهير المخرات وتطوير معدات خفض المنسوب، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الأمن من خلال الدفاع المدني.

وأشاد بمنظمات المجتمع المدني والمساعدات الكبيرة التي قدمتها في موسم الشتاء الماضي، متمنياً أن يكون التعاون على نفس المستوى، ونوه إلى إجراء نماذج محاكاة عبر نقاط محددة تتعرض لغزارة الأمطار، مؤكداً أن غرفة العمليات ترصد هطول الأمطار، وعند استمرارها لمدة نصف يتم التعامل معها قبل زيادة منسوبها في الشوارع أو حدوث أية تداعيات أخرى.