مستشار بأكاديمية ناصر: الوعي الخاطئ يهدد العديد من الدول

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الوعي في منتهى الأهمية، لأن الوعي الخاطئ يشكل اتجاهات الرأي العام في الاتجاهات الخاطئة وهذا يهدد العديد من الدول، مشيرًا إلى أن المخططين ضد مصر يمتلكون تكنولوجيا عابرة للحدود من الصعب السيطرة عليها، ويمكنهم التواصل المباشر مع المواطنين لبناء وعي خاطئ، مؤكدًا أن هذا الأسلوب سوف يستمر لأنه رخيص جدًا مقارنة بالأسلحة الأخرى، موضحًا أن القنبلة الذكية قيمتها 2 مليون دولار ويمكن بهذا المبلغ إنشاء قناة فضائية.

وأضاف "الحلبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نبّه إلى خطورة الوعي الخاطئ أثناء كلمته في تخريج مجموعة من طلبة الكليات العسكرية، وأن الانتماء للوطن لا يعلو عليه أي انتماء، وخاصة أن حركة الجيش والشعب مرتبطة بشكل كبير، فهما وجهان لعملة واحدة.

وشدد، على ضرورة أن يكون الوعي بطريقة علمية، ومناسبًا لكل شرائح المجتمع، حتى من لم يحصلوا على قسط كاف من التعليم، يجب الوصول إليهم، وأيضًا يجب أن يكون الوعي جاذبًا، وإذا كان من يروج الباطل محترفًا ويستطيع أن يكون جاذبًا، فيجب أن يكون صاحب الحق جاذبًا.

وأكد اللواء طيار هشام الحلبي، أن الحروب الحديثة تعتمد على شقين، الأول هو القوات المسلحة، والثاني هو القطاع المدني، وإذا انهار أحدهما سوف تنهار البلد، ومسألة انهيار القوات المسلحة المصرية أمر صعب، وأي شخص يخطط ضد مصر سوف يفكر ألف مرة قبل مواجهتها، وعندما وضعت مصر خطوطا حمراء في ليبيا لم يستطع أحد تجاوزها، وبالتالي فإن البديل هو استهداف القطاع المدني للدولة، هذا الأمر ساهم في سقوط بعض الدول، وهذا يستخدم في الحروب غير التقليدية.