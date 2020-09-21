أسماء مرشحي القائمة الوطنية للنواب بكفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
11:19 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية
أعلن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة كفر الشيخ عن أسماء مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، من أبناء المحافظة، لخوض انتخابات مجلس النواب بنظام القائمة، وهم:
- المهندس عبد الحميد دمرداش، النائب الحالي، والأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية.
- اللواء سعيد عمارة، مدير ادارة البحث الجنائى بالدقهلية سابقاً، عن حزب "مستقبل وطن".
- الدكتور محمد فوزى الرفاعي، صيدلي، عن مقعد ذوي الهمم.
- عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
- الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، عن حزب "الشعب الجمهوري".
- الدكتورة هالة أبو السعد، النائب الحالي عن حزب "مصر الحديثة".
- الدكتورة منى عبد العاطي، النائب الحالي، والمدرس بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، عن حزب "مستقبل وطن".
- الدكتورة جميانة لويس يوسف، عن حزب "مستقبل وطن".
- الدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب.