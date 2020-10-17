بـ 15 ألف معتمر و40 ألف مُصلٍ.. بدء المرحلة الثانية من موسم العمرة غدا

تبدأ رسميا المملكة العربية السعودية، غدا الأحد، فى المرحلة الثانية من العودة التدريجية لموسم العمرة الحالى، والتى يسمح خلالها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بأداء العمرة والصلوات بالحرم المكى، بمعدل 15 ألف معتمر فى اليوم و40 ألف مصلٍ يوميا، إضافة إلى الصلاة بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة وزيارة مقام النبى صل الله عليه وسلم.

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن تلك المرحلة تمثل التمهيد الأخير للمملكة لبدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة والمقرر له يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف "الغمري"، لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية للعودة التدريجية للعمرة تشمل السماح بأداء العمرة بطاقة 75% من الطاقة الاستيعابية التى حددتها السلطات السعودية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من موسم العمرة الحالى ستبدأ أول الشهر المقبل وسيتاح للمعتمرين من خارج السعودية اداء العمرة خلالها.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تصدر إلى الآن الضوابط المنظمة للعمرة بالنسبة لمعتمرى الخارج، لافتا إلى أن تلك الضوابط ستشمل الأعداد الخاصة بأعداد المعتمرين الذين سيؤدون العمرة يوميا فضلا عن مواصفات السكن، والإجراءات الاحترازية والوقائية التى يجب على معتمرى العالم الالتزام بها، مشيرا إلى أن المملكة ستلجأ بشكل كبير لمنح كوتة عددية لكل دولة حرصا على تقليل الازدحام قدر الإمكان.

وتابع "عقب استصدار المملكة العربية السعودية الضوابط ستقوم وزارة السياحة والاثار المصرية بوضع الضوابط الخاصة بموسم العمرة للمواطنين المصريين، متوقعا أن يؤدى المعتمرين المصريين العمرة بداية من شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بالفيروس.