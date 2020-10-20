العلايلي عن فيلم "الاختيار": يوسف شاهين طلب مني أخرجه وهو يأدي البطولة

نعى عزت العلايلي، الفنان الراحل محمود ياسين، مؤكدا أن الله وضع في ياسين الموهبة، ويتميز بالتلقائية، ودرجة الفهم السريع والاستيعاب، ويحفظ ويتخيل الموقف وينفذه في ثوان قليلة، وكان سريعا ودقيقا وبالتالي يثق فيه المخرج فورا، ولا يجد لديه أي تردد، ولكنه واثق من نفسه، ومحب لعمله وأصدقائه.

وأضاف "العلايلي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أنه لا يوجد أي شي يُعكر مزاج الراحل، لأن كل من عملوا معه كانوا يحبونه، "إحنا جيل كنا بناخد الشغل اللي بيسقط من محمود ياسين، وهو كان طاغ في الشغل، ولكن نور الشريف كان شاطر جدا".

وتابع: "أنا وحسين فهمي كنا بناخد الأدوار اللي مش بيعملها محمود ياسين"، مؤكدًا أن محمود ياسين كان مرشحا لفيلم الاختيار، ولكنه كان يؤدي دورا في مسرحية "جيفارا"، لافتا إلى أنه بعد رفض محمود ياسين، اقترح يوسف شاهين أن يقوم ببطولة الفيلم على أن يخرجه عزت العلايلي، ولكن فيما بعد اتصل به وطلب من العلايلي أداء دور البطولة.

وأشار إلى أن فيلم "لا تتركني وحدي"، الذي قام ببطولته مع محمود ياسين، كان النص ثريا وجيدا، وتم تصويره في بيروت لأن المنتج لبناني، وكان المناخ العام بديعا.

وعن المنافسة بينهما، قال: "منافسة شريفة جدا، وحبوبة جدا، وكنا أصدقاء جوة الأستوديو وبرا الأستوديو، ودايما نسأل على بعض، وفيه وئام بينا، ومفيش حد بيغير من التاني".