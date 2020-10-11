صديق الطالبة المتهمة بهتك عرض عجوز: كنا عايزين نصور لها فيديو إباحي

تفاصيل جديدة يتوالى كشفها تباعًا، في واقعة هتك عرض عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، بمنطقة عين شمس، على يد طالبة جامعية و2 من أصدقائها، الذين صوروا للضحية فيديو بقصد ابتزازها، إذ تبين أن صديق المتهمة، عمره 53 سنة، ومسجل خطر تحرش وقضايا جنائية.

وأوضحت التحريات حول الواقعة التي حملت رقم 17953 لسنة 2020، وأشرف عليها العميد حازم الدربي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، أن المتهمة اتفقت مع صديقها الأول الشهير بـ"رضا حمامة"، مقبوض عليه، والثاني "بيسكي "، هارب، على تصوير فيديو جنسي للسيدة العجوز وابتزازها فى الحصول على الشقة ملكها، ومبلغ 20 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمة وصديقيها من جيران المجني عليها، فى المنطقة، وأنهم شاهدوا إعلانا عن بيع الشقة، فقرروا هتك عرضها وتصويرها فيديو تحت تهديد السلاح، بقصد تهديدها.

المتهم "المسن المتحرش" الذي ظهر فى الفيديو يحاول الاعتداء على السيدة العجوز بعد تمزيقه وشريكيه، ملابسها، اعترف فى محضر الشرطة، بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وهددوها بفضحها بأنها تمارس أعمالا منافية للآداب، لإجبارها على تنفيذ طلباتهم.

وقال المتهم فى المحضر إنه اتفق مع صديقته "الطالبة" والمتهم الهارب، على أن يقوموا بتصوير السيدة وابتزازها للحصول على المال. وبعد عرضه وصديقته على النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، كشفت تفاصيل هتك عرض عجوز على يد طالبة و2 من أصدقائها في منطقة عين شمس، بعدما تلقى العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بلاغا بالواقعة.

وقالت الضحية في محضر الشرطة، إنها أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما اضطلعت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وألقت القبض على الفتاة وصديقها، واعترفا بالجريمة أمام النقيب عمرو شريف، معاون مباحث القسم، وحاولت الطالبة الجامعية الدفاع عن نفسها، مدعية أن المتهمين أجبراها على تصوير الفيديو الخاص بالمجني عليها، وأنهما سرقا مبلغا ماليا 120 جنيها كان بحوزة المجني عليها.