نائب رئيس بنك ناصر: حققنا صافي أرباح 1.2 مليار جنيه هذا العام

أكد محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الربع الثاني، ولكن بنك ناصر حقق أرباحا لأن لديه ميزة، فهو بحسب قانون إنشائه يتم إعادة تدوير أرباح البنك ليتم ضخها في نشاط، مشيرا إلى أن سبب تحقيق الربح هو انتقاء مشروعات طويلة الأجل، مبينا تحقيق البنك صافي أرباح وصلت إلى 1.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأضاف "عشماوي"، خلال لقائه مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن ميزة جائحة كورونا هي إقبال المواطنين على الادخار وحرصهم على وضع الأموال في البنوك لاستخدامها في المستقبل.

وأثنى على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي والمعاملات الإلكترونية بحيث ازدادت المعاملات الإلكترونية إلى 60% مقابل 40% نقديا، بعد أن كانت 80% نقديا مقابل 20% إلكترونيا قبل جائحة كورونا.

وأِشار إلى أن طوابير انتظار المواطنين في البنوك بدأت في التناقص بسبب زيادة استخدام الماكينات وإتاحة استخدام البطاقات الذكية لأكبر عدد من خلال عقد اتفاقات لتفعيل كروت المشتريات مع شركة كبيرة مثل العربي والسويدي.

وأشار نائب رئيس بنك ناصر، أن الفئات المستهدفة من مبادرة "رد الجميل" هي كل شخص تجاوز الـ 60 عاما ويكون ذلك خلال منح عوائد متميزة على الحسابات وفوق سن 80 توصيل المعاشات إلى المنازل مزايا التأمين الاجتماعي والصحي.

وأضاف "عشماوي"، أن كل وزارة بدأت تقديم خدمات مضافة على الكارت الائتماني الخاص ببنك ناصر كانت ووزارة النقل كانت أول وزارة التي قدمت خصومات لتعريفة الركوب لمن فوق سن الـ 60 وخصم كامل لمن تجاوز الـ 70 عام باستخدام بطاقات الرقم القومي.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الآثار والسينمات والمعارض من أجل توفير خصومات على دخول المنشآت التابعة لوزارة الآثار والثقافة وسيتم ربط الخدمات على البطاقة الخاصة بالبنك وبطاقة الرقم القومي.

ولفت إلى أنه تم رفع العوائد على حسابات كبار السن لأن هذه الفئة السنية ليس لديه قدرة على العمل أو زيادات سنوية حتي إذا وصل الأمر إلى المحافظة على 100 نقطة فوق أسعار البنك الأهلي والمصري لدعمها من أرباح البنك.