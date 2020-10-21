الديهي: الرئيس مهموم بالوعي والحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يشغل تفكير الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه الفترة هو قضية الوعي، لافتًأ إلى أن الرئيس يطالب بأن تدرس في الكليات العسكرية مادة عن مفهوم الوعي.

وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "كلام الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بأنه لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر هدفه إيصال رسائل في الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن الرئيس مهموم بالحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها.

وتابع الديهي: "الحروب المقبلة هي حروب الجيل الرابع، وتم رصد أموال لتخريب البلاد وتدمير شبابها فكريا"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث أمام الأمم المتحدة ونادي جميع زعماء العالم بضرووة الحافظ على الدول وبقائها.

وطالب الإعلامي نشأت الديهي، بإنشاء وزارة جديدة تحت مسمى الإرشاد والوعي القومي، هدفها الوعي لدي النشء، ومجابهة المحاولات الخبيثة التي ترصد ضرب الوعي.

وأضاف: "الرئيس حذر كثيرا ونصح من اقتحام وعي المصريين من خلال الشائعات، ويجب أن نتعلم من أخطاء الآخرين، فهناك دول سقط وتهاوت بسبب الوعي منها ليبيا واليمن والعراق وسوريا.. فالوعي يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى عقل".

وتابع الديهي:" قضية الوعي كبيرة ومتشعبة وتحتاج إلى عمل، وأخاطب أصحاب الأقلام والعقول الاهتمام بذلك والمشاركة في بنيان الوعي لدي الآخر"، قائلا: "لا ينشأ ضال إلا من خلال فاسد يمسك قلما أويلقي كلمة".

وعلق الإعلامي نشأت الديهي، على سخرية أحد الشباب من إذاعة القرآن الكريم قائلا: "إذاعة القرآن الكريم لها قيمة كبيرة في قلوب المصريين".

وأضاف: "تربينا على إذاعة القرآن الكريم منذ الصغر، وعلى برامجها الدينية المميزة وجميع المصريين يستمعون إليها".

وطالب "الديهي"، من هذا الشاب الاعتذار قائلا: "أخطأت ويجب أن تعتذر.. فالحرية ليست تشكيكا في ثوابت المصريين والقرآن الكريم من الأشياء الثابتة في عقولنا".