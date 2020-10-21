"الوطن" ترصد أول تعامد للشمس على وجه رمسيس في المتحف الكبير

شهد المتحف المصري الكبير، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها اليوم، تحدث للمرة الأولى، حيث تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وهي الظاهرة التي رصدتها كاميرا "الوطن".

بدأت رحلة الرصد في الساعات الأولى من الصباح داخل البهو العظيم بالمتحف الكبير، وقبل بدء مواعيد العمل الرسمية، حيث كان هناك مهندسي المتحف وأصحاب ومنفذي الفكرة، لرصد الأشعة التي بدأت بالمرور عبر فتحة تبلغ أبعادها 90 سم × 90 سم، جرى اختيارها بناء على دراسات علمية وفلكية دقيق.

وقال عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إنّ أشعة الشمس تعبر المتحف حتى تصل إلى وجه تمثال الملك رمسيس في تمام السادسة و45 دقيقة، لتتمركز على وجهه لمدة تقارب 5 دقائق في ظاهرة فلكية فريدة، حرصنا أن تتكرر في الموعد المحدد مرتين سنويا، في 21 فبراير و21 أكتوبر، وهو الموعد الأصلي للتعامد على وجه رمسيس الثاني في معبده بأبو سمبل.

وأوضح الدكتور أحمد عوض، الباحث في كلية الهندسة وصاحب الفكرة، أنّ الفكرة بدأت كبحث في 2018 حتى رأت النور في 2020، وتبناها المشرف على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة "عاطف مفتاح"، ووجّه بتنفيذها في أكتوبر 2019، ليعكف مهندسي المتحف طوال عام كامل على دراسة وتنفيذ المقترح.

وتابع: "تعامدت الشمس على الواجهة في تمام السادسة و45 دقيقة، معلنة نجاح التجربة التي اخترنا موعدها لتكون مناسبة لزيارة زوار المتحف، ليشهدوا الحدث عند افتتاحه، وهو الهدف الترويجي للمتحف باستحداث مفردات جديدة تمثل عنصر جزب للسائح الأجنبي".

ولفت إلى تطبيق ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس من خلال تحديد مساحة على الواجهة الرئيسية للمتحف تماثل مساحة وجه التمثال الملكي، ومنها جرى تعيين دخول أشعة شروق الشمس إلى وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في يومي 21 أكتوبر و21 فبراير، بمراعاة أن تكون المساحة على الواجهة الرئيسية للمتحف معالجة معماريا بخامات قادرة على نفاذ أشعة الشمس من خارج الجهة الشرقية للمتحف إلى داخل بهو مدخله الرئيسي، وتم ذلك دون أي تغيير في التصميم المعماري للمتحف، وجرى تحديد مقدار الزاوية الأفقية بواسطة برامج الحاسب الآلي Starry Night المتخصص في حساب حركة الأجرام السماوية.