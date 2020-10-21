7 طعنات في الصدر والقلب.. حبس 3 طلاب قتلوا صديقهم بعزبة النخل

قررت النيابة العامة، حبس 3 طلاب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صديقهم بـ7 طعنات في الصدر، في أثناء خروجهم من المعهد بمنطقة عزبه النخل.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، واستعجلت تقرير الصفة النهائية التشريحية لوفاة المجني عليه.

وأنهى 3 طلاب في منطقة العصارة الجديدة، بعزبة النخل في القاهرة، حياة صديقهم بـ7 طعنات نافذة في القلب والصدر، إثر مشاجرة نشبت بينهم في أثناء خروجهم من أحد المعاهد الذي يدرسون به.

وجرى ضبط أحد المتهمين، بينما تمكن الاثنان الآخران من الهرب، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثمان، لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد مقتل طالب أمام أحد المعاهد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الجريمة، وتبين العثور على جثة "محمد عادل"، 22 عاما، وشهرته "بامبو"، مقيم بشارع محمود عبدالراضي، بمنطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل الشرقية.

وبالفحص تبين إصابته بـ7 طعنات في الصدر والقلب، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 طلاب من أصدقائه.

كما كشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمين، وأسفرت عن ضرب أحدهم له بـ7 طعنات متفرقة في القلب والصدر، توفي على إثرها في الحال.

وتمكن الأهالي من ضبط أحد المتهمين، بينما هرب الاثنان الآخران، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح، لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين الهاربين، وعرضهم علي النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.