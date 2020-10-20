"تاج الدين": نجري مفاوضات مكثفة للحصول على لقاح "كورونا" بكميات جيدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن عدد أنواع التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا التي دخلت في المرحلة الثانية للتجارب الإكلينيكية، وهي المرحلة النهائية قبل توفيره للأسواق لم تنته بعد، مؤكداً أن هذه المرحلة هامة للغاية لأنها تحدد مدى فاعلية التطعيم وإمكانية تناول جرعة واحدة منه أم جرعتين.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك مؤسسات عالمية تعمل لتوفير اللقاحات بكميات جيدة لكل دول العالم، ومصر تجري مفاوضات مستمرة، ومكثفة، بشأن هذا الملف، "احنا مأمنين الكمية اللي هتاخدها مصر لما يتاح التطعيم ويصنع تجارياً هيجيلنا نفس الكمية اللي طالبنا بها".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن التطعيم لا يتوفر في الأسواق إلا بعد موافقة منظمة الصحة العالمية، للتأكيد بأنه هذا التطعيم متشابه ومتساوٍ في تأثيره الإيجابي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و 6130 حالة وفاة.