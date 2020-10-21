بأعلام مصر والزي الفرعوني.. فنادق الغردقة تحتفل بكشف "سقارة" الأثري

احتفلت فنادق الغردقة في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، بالكشف الأثري الجديد ي منطقة "سقارة"، حيث ارتدى العاملون الزي الفرعوني، حاملين أعلام مصر، كما تم وضع مجموعة من تصميمات الديكور في أقسام الاستقبال والطرقات والمطاعم بالشكل الفرعوني.

وحرص عدد كبير من السائحين على المشاركة في الأجواء الاحتفالية، التي شهدتها غالبية فنادق الغردقة، وقدموا التهنئة للعاملين في هذه الفنادق على الكشف الأثري الفريد، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، كما التقطوا الصور التذكارية ونشروها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في الترويج للآثار المصرية وتنشيط السياحة.

وأوضح "حسني شوقي"، مسئول في مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية حرصوا على مشاركة العاملين بالفنادق احتفالهم بالكشف الأثري الجديد، بمنطقة آثار سقارة، مشيراً إلى أن فكرة الاحتفال جاءت لاهتمام السائحين بالآثار المصرية، وحرصهم على متابعتها.

وقال "إسلام نجيب"، مدير الأغذية والمشروبات بفندق سياحي في الغردقة، إن جميع العاملين بالفندق ارتدوا الزي الفرعوني، كما تم وضع ديكورات فرعونية في المطعم والطرقات، احتفالاً بالكشف الأثري الفريد، مشيراً إلى أن ذلك أضفى أجواء من البهجة على العاملين والسائحين المتواجدين بالفندق.

وأضاف "محمد السباعي"، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن السائحين عادةً ما يلفت انتباهم أي حدث أو ديكور فرعوني بالفندق، حيث حرص عدد من السائحين على التقاط الصور التذكارية في الحفل، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر تشجيعاً للسياحة، ونوعاً من أنواع التنشيط السياحي، حيث تحظى المعالم الأثرية بإعجاب السائحين، وتجذبهم لزيارة مصر.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، عن كشف أثري جديد لبعثة المجلس الأعلى للأثار بمنطقة "سقارة"، عبارة عن مجموعة من الآبار، مدفون فيها عدد كبير من التوابيت الملونة والمغلفة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التماثيل الخشبية المذهبة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للأثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن البعثة المصرية نجحت في إبهار العالم بكشفها عن التوابيت الملونة في "سقارة"، مؤكداً في تصريحات صحفية أن حالات المومياوات جيدة جداً، وكأنها صنعت بالأمس، معتبراً أن هذا الكشف أعظم مما قبله بكل التقديرات الأثرية.