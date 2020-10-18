وزير التعليم: إلغاء العام الدراسي مستحيل وقادرون على تخطى أزمة كورونا

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية، تسير بصورة منتظمة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، على هامش جولته التفقدية بمدرسة أحمد زويل الرسمية المتميزة للغات بالتجمع الخامس، إنَّ المدارس ملتزمة تمامًا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، متابعًا: "إلغاء العام الدراسي الجديد مستحيل، ولدينا القدرة على تخطي محنة فيروس كورونا".

وأضاف أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي مشكلات خلال سير اليوم الدراسي حتى الآن، مؤكّدًا أنَّ الوزارة لديها خطط بديلة ستقوم بتنفيذها حال حدوث أي معوقات من شأنها تهديد سير اليوم الدراسي، موضحًا أنَّ تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمدارس من تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه سيعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه تمّ توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بمختلف المدارس من كمامات طبية وكحول، موضحًا أنَّه طالب بتنفيذ الإجراءات الوقائية من كورونا بصفة دورية طوال اليوم الدراسي، مطمئنا جميع أولياء الأمور "متخفوش ولادكم في عنينا".

يُذكر أنَّ مدارس الجمهورية شهدت صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إقبالاً كبيراً من قبل التلاميذ لحضور الدراسة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس وتواجد بوابات التعقيم على أبواب المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، مؤكّدة أنَّ خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتمّ تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتمّ تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.