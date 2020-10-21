شاب يشعل النار في سيارة أحد أقاربه رفض "تسليفه" بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب قام بإشعال النار في سيارة خاصة بأحد أقاربه، يعمل موظفاً في الشباب والرياضة، في إحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى، بعدما رفض صاحب السيارة اعطاء المتهم مبلغ مالي، وبسبب خلافات أسرية.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، العميد عصام عوض، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي بقرية "سندسيس"، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، للتأكد من صحة البلاغ، وإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وأفادت التحريات الأولية لفريق البحث، بقيادة رئيس مباحث مركز المحلة، الرائد محمد عيسوي، بأن أحد أقارب صاحب السيارة يقف وراء ارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وبسؤال مالك السيارة، أجاب بأن أحد أقاربه أشعل النار ففي سيارته، انتقاماً منه، بعدما رفض اعطاءه مبلغاً من النقود، لمروره بضائقة مالية.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم، ويدعى "م. و."، واقتياده إلى ديوان مركز المحلة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وبالعرض على نيابة مركز المحلة، بدأت بمباشرة التحقيقات في الواقعة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المستشار عماد سالم، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.