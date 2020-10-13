جنايات المحلة تقضي بإحاله أوراق "الأب" مغتصب ابنته للمفتي

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، بإحالة أوراق "الأب" المتهم باغتصاب ابنته بالقوة، بعد التعدي عليها بالضرب مستخدماً "كرباج"، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

وحددت الدائرة الثانية للمحكمة، التي عقدت جلستها بمقر مجمع المحاكم في مدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، بعد إدانته باغتصاب ابنته البالغة من العمر 16 سنة، لعدة مرات متكررة، بلغ عددها 9 مرات.

وكان المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة، بحبس "أب" متهم بالتعدي على ابنته وتعذيبها، لمعاشرتها كرهاً عنها، داخل منزل العائلة بعزبة "الرجبي"، دائرة مركز المحلة الكبرى.

وشدد المحامي العام على عرض الفتاة على الطب الشرعي، لكشف عذريتها، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، فضلاً عن سماع أقوال شهود العيان والجيران، ومواجهة الأب بجميع الأدلة خلال سير عمليات التحقيق.

تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغاً من الفتاة المجني عليها، تتهم والدها بالتعدي عليها جنسياً بالإكراه، وإجبارها على ممارسة "الرذيلة"، بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام "كرباج".

كما كشفت التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم أول المحلة، فيذلك الوقت، صحة البلاغ والواقعة، وقيام المتهم بالتعدي على ابنته كرهاً، ومواقعتها جنسياً لـ9 مرات، مستغلاً عدم وجود زوجته بالمنزل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم أول المحلة، وبالتحقيق معه ومواجهته بنتائج التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمن وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقه إلى المفتي.