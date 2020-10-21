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المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق للمباني القديمة

كتب:

سلامة عامر
11:09 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
عداد مياة "ارشيف"

عداد مياة "ارشيف"

أعلنت محافظة الجيزة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بوحدات الإدارة المحلية التابعة (مركز/مدينة/ الأحياء/ القرى).

المستندات المطلوبة

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال الصادرة من المهندس المشرف.

- نسخة من الرسومات التنفيذية معتمدة من المهندس المشرف على الأعمال.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

**إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- تحديد موعد المعاينة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام التصريح.

**مدينة 6 أكتوبر

الموقع: تبعد عن منطقة الأهرامات بنحو 17 كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بـ32 كم.

**المخطط العام

- تبلغ المساحة الإجمالية 171.41 ألف فدان لمدينة "أكتوبر الأم، أكتوبرالجديدة، حدائق أكتوبر".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الأم 51.929 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الجديدة 77407.21 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق أكتوبر 41705.25 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".

**قطاع الإسكان

- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينه 251 ألفًا و743 وحدة.

- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينة المنفذة بمعرفة جهات أخرى 68 ألفًا و431 وحدة.

**الإسكان الاجتماعي:

إجمالي الوحدات 111 ألفًا و48 وحدة بخلاف 34 ألفًا و824 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.

"دار مصر": إجمالي عدد الوحدات 13 ألفًا و632 وحدة.

"جنة": إجمالي عدد الوحدات 6 آلاف و672 وحدة.

"سكن مصر": اجمالي عدد الوحدات 14 ألفًا و688 وحدة.

قطاع الخدمــات

- "45 مدرسة، 28 مستشفى ووحدة صحية، 59 سوقًا تجاريًا، 5 سنترالات، 41 مؤسسة اجتماعية، 19 مسجدًا، 26 خدمة عامة".

- 358 مبنى منفذ بمعرفة الهيئة.

- 25 مبنى جار تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص.

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