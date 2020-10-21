المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق للمباني القديمة

أعلنت محافظة الجيزة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بوحدات الإدارة المحلية التابعة (مركز/مدينة/ الأحياء/ القرى).

المستندات المطلوبة

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال الصادرة من المهندس المشرف.

- نسخة من الرسومات التنفيذية معتمدة من المهندس المشرف على الأعمال.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

**إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- تحديد موعد المعاينة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام التصريح.

**مدينة 6 أكتوبر

الموقع: تبعد عن منطقة الأهرامات بنحو 17 كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بـ32 كم.

**المخطط العام

- تبلغ المساحة الإجمالية 171.41 ألف فدان لمدينة "أكتوبر الأم، أكتوبرالجديدة، حدائق أكتوبر".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الأم 51.929 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الجديدة 77407.21 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق أكتوبر 41705.25 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".

**قطاع الإسكان

- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينه 251 ألفًا و743 وحدة.

- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينة المنفذة بمعرفة جهات أخرى 68 ألفًا و431 وحدة.

**الإسكان الاجتماعي:

إجمالي الوحدات 111 ألفًا و48 وحدة بخلاف 34 ألفًا و824 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.

"دار مصر": إجمالي عدد الوحدات 13 ألفًا و632 وحدة.

"جنة": إجمالي عدد الوحدات 6 آلاف و672 وحدة.

"سكن مصر": اجمالي عدد الوحدات 14 ألفًا و688 وحدة.

قطاع الخدمــات

- "45 مدرسة، 28 مستشفى ووحدة صحية، 59 سوقًا تجاريًا، 5 سنترالات، 41 مؤسسة اجتماعية، 19 مسجدًا، 26 خدمة عامة".

- 358 مبنى منفذ بمعرفة الهيئة.

- 25 مبنى جار تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص.