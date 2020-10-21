المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح توصيل مرافق للمباني القديمة
كتب:
سلامة عامر
11:09 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
عداد مياة "ارشيف"
أعلنت محافظة الجيزة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة بوحدات الإدارة المحلية التابعة (مركز/مدينة/ الأحياء/ القرى).
المستندات المطلوبة
- شهادة صلاحية المبنى للأشغال الصادرة من المهندس المشرف.
- نسخة من الرسومات التنفيذية معتمدة من المهندس المشرف على الأعمال.
شروط الحصول على الخدمة
• مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.
• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
**إجراءات المواطن
- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
- تحديد موعد المعاينة.
- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
- استلام التصريح.
**مدينة 6 أكتوبر
الموقع: تبعد عن منطقة الأهرامات بنحو 17 كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بـ32 كم.
**المخطط العام
- تبلغ المساحة الإجمالية 171.41 ألف فدان لمدينة "أكتوبر الأم، أكتوبرالجديدة، حدائق أكتوبر".
- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الأم 51.929 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية".
- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الجديدة 77407.21 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".
- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق أكتوبر 41705.25 ألف فدان "مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية، ترفيهية".
**قطاع الإسكان
- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينه 251 ألفًا و743 وحدة.
- إجمالي عدد الوحدات السكنيه بالمدينة المنفذة بمعرفة جهات أخرى 68 ألفًا و431 وحدة.
**الإسكان الاجتماعي:
إجمالي الوحدات 111 ألفًا و48 وحدة بخلاف 34 ألفًا و824 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.
"دار مصر": إجمالي عدد الوحدات 13 ألفًا و632 وحدة.
"جنة": إجمالي عدد الوحدات 6 آلاف و672 وحدة.
"سكن مصر": اجمالي عدد الوحدات 14 ألفًا و688 وحدة.
قطاع الخدمــات
- "45 مدرسة، 28 مستشفى ووحدة صحية، 59 سوقًا تجاريًا، 5 سنترالات، 41 مؤسسة اجتماعية، 19 مسجدًا، 26 خدمة عامة".
- 358 مبنى منفذ بمعرفة الهيئة.
- 25 مبنى جار تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص.