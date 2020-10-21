بالصور.. الإسكندرية تستعد للأمطار رغم الأجواء المشمسة

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100٪ وذلك لاستقبال أول نوات الشتاء، والتي كان من المتوقع لها، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس، أن تبدأ صباح اليوم الأربعاء، على أن تشتد حدتها غداً الخميس، إلا أن الشمس سطعت على مختلف أنحاء المدينة الساحلية، دون سقوط أي أمطار.

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، بدأ ظهور بعض السحب الخفيفة والمتوسطة في سماء المدينة، مع سقوط أمطار خفيفه جداً لمدة دقائق محدودة، ثم عادت الشمس لتسطع من جديد.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات، والمرور على تمركزات العربات في مختلف الأحياء والمناطق بالمدينة، وأضاف "نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشركة في حالة تأهب واستعداد منذ وصول خرائط الطقس والأرصاد، وذلك للعمل على منع أي تراكمات للمياه أو الأمطار والتعامل الفوري والسريع حال حدوثها.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم المرور على تمركزات منطقة العامرية، غرب المدينة، والتأكد من جاهزية المصبات والشنانيش، لضمان نزول مياه الأمطار إليها في سهوله ويسر، ودون أي معوقات.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن توقعات نوات الشتاء، تشير إلى شدة النوات المقبلة، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون أشد غزارة من العام الماضي، وأضاف قائلاً لـ"الوطن"، إن "نوة التنين" في العام الماضي، سجلت هطول 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار، مشيراً إلى أن السعة الاستيعابية لشبكة الصرف، تبلغ مليون و800 ألف متر مكعب، لذلك تظل الكمية الزائدة في الشوارع لحين سحبها بالمعدات المخصصة لهذا الغرض.

وطالب المحافظ المواطنين بالصبر والتحمل لحين انتهاء مشروعات تطوير وتجديد شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار التي تتساقط والتي تحتاج إلي مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أن غزارة الأمطار المتوقعة غداً، ستتراوح ما بين متوسطة وكثيفة، وتعتبر أول نوة تشهدها محافظة الإسكندرية هذا الموسم.

ولفت إلي رفع درجة الاستعداد، حتى لا يتكرر ما حدث منذ 5 سنوات، وأضاف قائلاً: "كما نجحنا في المرة الماضية، سننجح هذا العام، ولابد من تحمل تراكم المياه بسبب الطاقة الاستيعابية".

وتوقع معهد بحوث المياه بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية وصول كثافة الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة القادمة، إلى 30 ملليمترا، بعد وصول تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية والخرائط.

ووضع معهد بحوث المياه خرائط تخطيطية وجداول بتوقيتات هطول الأمطار وأماكن سقوطها بكل أحياء الإسكندرية، استعداداً لاستقبال موجة تقلبات الطقس، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، كما قررت شركة الصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية رفع حالة الاستعداد للقصوى.

ومن المتوقع أن تصل كثافة الأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بجميع مناطق المحافظة، ومن المحتمل أن تصل الأمطار لغزارتها في العاشرة مساء أقصى مناطق غرب المدينة الساحلية، "العجمي، العامرية، برج العرب"فيما تسجل كثافة خفيفة بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط المدينة.