بحضور المحافظ.. "أسيوط الجديدة" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية جهاز المدينة، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتكريم أوائل الشهادات بالمدينة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحضر الاحتفالية، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة المحافظة، والدكتور وجدي نخلة، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، وطارق عباس، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وصفاء كامل، مدير قصر الثقافة، وبعض القيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والعشرات من أهالي المدينة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم للشيخ محمد فتحي، ثم كلمة المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز المدينة، التي وجهت الشكر لمحافظ أسيوط وجميع القيادات، على المشاركة في الاحتفالية، ودعم الأنشطة والفعاليات، التي يقيمها جهاز المدينة، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض فيلما تسجيليا، خلال الاحتفالية، عن انتصارات أكتوبر المجيدة، من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ثم قدمت فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايسترو حسام حسني، بعض الأغاني الوطنية، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لجميع الأنشطة والفعاليات، التي ينظمها جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية.

كما أعلن اللواء عصام سعد، عقد لقاء مع أعضاء مجلس أمناء المدينة والأهالي في القريب العاجل، للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بالمدينة في القطاعات كافة.

وفي نهاية الحفل، أهديت الدروع التذكارية لمحافظ أسيوط ومساعد قائد المنطقة الجنوبية وبعض القيادات التنفيذية، من الحضور لدورهم ودعمهم للخدمات والأنشطة داخل المدينة، ثم كرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية من أبناء مدينة أسيوط الجديدة، وسط سعادة وفرحة من الحضور.