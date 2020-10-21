محافظ أسيوط يستعرض جهود حل شكاوى المواطنين مع مبادرة "صوتك مسموع"

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا مع فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى المحافظة، لاستعراض الجهود والحالات والشكاوى التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية مؤكدًا على تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة كافة ليهم، لافتا إلى أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك بحضور نفيسة عبدالسلام، مسؤول مبادرة "صوتك مسموع" بالمحافظة.

وأثنى محافظ أسيوط، على مبادرة "صوتك مسموع"، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وأضافت جهودا نوعية في مجال خدمة المواطنين، كإحدى القنوات المهمة التي أتاحتها الحكومة لتلقي شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم، لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، لتساهم بفاعلية في حل مشاكل وشكاوى المواطنين.

واستعرض اللواء عصام سعد، خلال الاجتماع، أهم الحالات التي تم التعامل معها، بالتنسيق مع الجهات كافة، بجميع مراكز وقرى المحافظة، في مجال إزالة تراكمات القمامة، ورفع نواتج التطهير من جانبي الترع، وإزالة الإشغالات.

ووجه المحافظ الشكر لفريق عمل مبادرة "صوتك مسموع"، بجميع مراكز المحافظة لجهدهم المتميز في حل شكاوى المواطنين، والتواصل معهم بكل الوسائل الممكنة، متمنيا بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها، حتي يتحقق رضا المواطن على مستوي الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية.

وفي نهاية الاجتماع، كرم المحافظ اثنان من أعضاء فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بحي شرق ومركز القوصية، كممثلان عن الفريق بالمحافظة والمراكز والأحياء؛ لجهودهم الكبيرة في الارتقاء بمنظومة العمل والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، أطلقت مبادرة "صوتك مسموع"، لتلقي شكاوى المواطنين، من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" (01150606783) والخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg)، تيسيرا على المواطنين، وضمان وصول شكواهم بسهولة، والتفاعل والتواصل معها لحلها بأسرع وقت.