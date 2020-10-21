حبس شاب تعدى على والده بالضرب بسبب خلافات مالية بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز شرطة بلبيس، في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس شاب تعدى على والده بالضرب، بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزرة الداخلية بياناً جاء فيه: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والده بالضرب، وإحداث إصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى.. أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من (عامل، سن 69، مقيم بلبيس) بإتهامه لنجله (سائق، له معلومات جنائية) بالضرب وإحداث إصابته".

وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالي، وقيامه بالتعدي عليه بالضرب لذات السبب".

وكان رواد "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب بالضرب على رجل "مسن"، أمام منزل في إحدى القرى، فيما تجمع عدد من الأهالي للسيطرة على الموقف، ومنع الاعتداء على الرجل المسن، وقام آخرون بتوثيق الواقعة باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة.

وأثار المقطع حالة من الغضب بين متداوليه، مطالبين بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته، وكتب أحد النشطاء تعليقاً على الفيديو تضمن "أثناء ضرب الابن لأبيه، أتمنى تدخل مركز شرطة بلبيس"، كما علق آخر قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، دي آخرة تربيته فيك وتعبه عليك، ربنا يلطف بينا يارب"، فيما كتب ثالث: "لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا جسمي ارتجف من المنظر دا.. ابني من صلبي يعمل فيا كدا.. يارب ما تكتبها على حد.. والله قهر".

الفيديو

https://www.facebook.com/almolakalan/videos/350939065990721