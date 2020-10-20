محافظ الشرقية يناقش تقنين وضع 410 أفدنة "أملاك دولة" في بلبيس

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلاء للقانون، وحفاظاً على حق الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بـ"العدلية"، بمركز بلبيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية، لاستكمال الانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد على 410 أفدنة من الأراضي أملاك الدولة.

حضر اللقاء سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة، وهاني السيد، مدير إدارة الشؤن القانونية بالديون العام، إضافة إلى مديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية والمتغيرات المكانية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة ما انتهت إليه أعمال لجان التسعير والبت اللازمة لإجراءات التقنين وآلية السداد، وذلك طبقاً للقانون، وحرصاً على تقنين وضع المخالفين، لتمكينهم من ممارسه نشاطهم بشكل قانوني.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالعدلية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية، لاستقباله أعضاء الجمعية في مكتبه اليوم، لبحث استكمال إجراءات تقنين الأوضاع بأراضي الجمعية، ليدخل الجميع تحت مظله الدولة والقانون، مؤكداً "أننا جميعاً نعمل للصالح العام، ونحافظ على حق الدولة والشعب".

واعتمدت محافظة الشرقية، مؤخراً، مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الجادين في عملية التقنين، والذين سيقومون بالدفع الفوري لقيمة الأرض المتعدى عليها، بمنحهم تخفيضات بنسبة 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة، شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ، لمن يسدد القيمة كاملة، وذلك حرصاً على إنهاء هذا الملف، الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً، ليحصل كل مواطن على حقه بشكل قانوني.