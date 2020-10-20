محافظ الشرقية: حصاد 226 ألف فدان أرز.. وكبس وتجميع 271 ألف طن قش

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من حصاد 226 ألف و253 فدانا، مزروع بمحصول الأرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 271 ألف و280 طن قش أرز، منذ بدء موسم الحصاد، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة بهذا المحصول، العام الحالي بلغت 235 ألف و176 فدانا بنطاق دائرة المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، في أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع، لضمان الحفاظ على جودة المحصول، باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشددا على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز، وتعظيم سبل الاستفادة منه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال المخالفات المضبوطة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أنه جهز عدد 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة، لاستلام وكبس 470352 طن قش أرز من المزارعين، لافتا إلي كبس وتجميع 271 ألف و280 طن، وتحرير 267 محضر مخالفات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحصيل الغرامات الفورية، واتباع السبل المتاحة كافة، لمواجهة ظاهرة حرق القش، لمواجهة السحابة السوداء، والحد من التلوث البيئي.

وأشار "لاشين" إلى أنه شكلت غرف عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدي خطورتها، وأثرها على صحة الإنسان والبيئة، وكونها إهدارا لأحد مصادر الثروة، التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه وفرت المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية، وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز، على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.