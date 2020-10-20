محافظ الشرقية: تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة 1.8 مليار جنيه

جدد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تعليماته إلى القيادات التنفيذية في مختلف المواقع بضرورة العمل على تشجيع الشباب على التقدم إلى برنامج "مشروعك"، والعمل توفير آليات جاذبة للشباب، وكذلك العمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب.

ودعا محافظ الشرقية إلى تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من برنامج "مشروعك"، وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات البرنامج، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ 12 ألف و596 مشروعاً، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة استثمارية بلغت مليار و805 ملايين و94 ألف جنيه، تساعد في توفير 43 ألف و303 فرص عمل للشباب من أبناء محافظة الشرقية.

ومن جانبه، أوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها، تتضمن مشروعات تجارية وصناعية، منها تجارة سيراميك، وتجارة مفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع أرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا، وغيرها من المشروعات في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثاني الزقازيق جاءوا في المرتبة الأولى، بإجمالي استثمارات المشروعات التي تمت الموافقة عليها، وصل عددها إلى 2287 مشروعاً، بقيمة 257 مليون و296 ألف و400 جنيه، وجاء مركز الحسينية في المرتبة الثانية، بإجمالي 598 مشروعاً، تمت الموافقة عليها، بقيمة 233 مليون و675 ألف و250 جنيهاً، ثم جاء مركز بلبيس في المرتبة الثالثة، بإجمالي 1645 مشروعاً، بقيمة 214 مليون و340 ألف و65 جنيهاً.