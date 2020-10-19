محافظ الشرقية يُتابع إنشاء وتطوير 13 مدرسة بالعاشر بتكلفة 230 مليون

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء وتطوير 13 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية بلغت 230 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و 4 إدارات تعليمية، لإضافه 2049 فصل جديد، بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين، ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخاصةً بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وشدد على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافه الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

ومن جانبه، أكد مدير الأبنية التعليمية أنه يجري تنفيذ 13 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة بلغت 230 مليون و500 ألف جنيه، وتشمل تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة ثانوي عام بنين، لإضافة 42 فصلاً، وبتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي العاشر، لإضافة 33 فصلاً، وبتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بنفس الحي، لإضافة 44 فصلاً، وبتكلفة 15 مليون و500 ألف جنيه.

كما تتضمن المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة العاشر، إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16، لإضافة 33 فصلاً، وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بنفس الحي، لإضافة 33 فصلاً، وبتكلفة 11 مليون و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 4 المجاورة 29، لإضافة 33 فصلاً، وبتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 القطعة 12، لإضافة 44 فصلاً، وبتكلفة 11 مليون و700 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه يجري إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالحي 15 مجاورة 97، لإضافة 44 فصلاً، وبتكلفة 11 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63، لإضافة 44 فصلاً، وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسي بالمجاورة 3 الحي 30، لإضافة 28 فصلاً، بتكلفة 20 مليون و700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوي العام بمركز الحي 7 القطعة 25، لإضافة 45 فصلاً، وبتكلفة 23 مليون و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27، لإضافة 56 فصلاً، بتكلفة 35 مليون جنيه، وانشاء جديد لمدرسة مركز الحي التاسع، لإضافة 42 فصلاً، بتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.