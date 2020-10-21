مسيرة بجامعة الإسكندرية للتوعية بمبادرة "إسكندرية بلا إدمان"

انطلقت مسيرة داخل أروقة مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية، لمبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ودشنت مبادرة "إسكندرية بلا إدمان" من جامعة الإسكندرية، بمجمع العلوم الإنسانية، وبحضور عمداء ووكلاء كليات التجارة والآداب والتربية والحقوق والسياحة والفنادق، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستمر برنامج التوعية، على مدار أسبوع في جميع كليات ومعاهد الجامعة، ويجرى تعريف الطلاب ببيانات العلاج بالمجان، من خلال الخط الساخن رقم (١٦٠٢٣).

وعلقت صورة محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، داخل أروقة الكليات، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، في الحملة التي تبناها اللاعب.

وبدأت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، بتنفيذ وتنظيم حملة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان والتعاطي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، من خلال بوسترات بكليات مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي وكلية العلوم.

وقال الدكتور هشام جابر، المكلف بأعمال رئيس الجامعة، إن الجامعة كانت أطلقت مبادرة "إسكندرية بلا إدمان"، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، لتوعية الطلاب بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات، وكيفية توجيه نشاطهم في مجالات أخرى، مثل الرياضة والابتكار لخلق جيل واعٍ قادر على تحديات المستقبل.

وأكد "جابر" أهمية الالتزام بضوابط الأمن والسلامة، واستمرارية النظافة والصيانة للحرم الجامعي والمنشآت الجامعية على مدار العام، مضيفًا أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجهزت البنية التحتية "التكنولوجية، والإنشائية".

ومن المقرر أن تشهد العملية التعليمية تطورا كبيرا، من خلال تطبيق عدة أنظمة حديثة مثل التعليم "عن بعد، والهجين"، وأكد المكلف بأعمال الجامعة، أن لها السبق والريادة في تطوير تلك المنظومة منذ عدة أعوام وقبل جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم التوافق على استخدام عدة مواقع إلكترونية، وتدريب طاقم التدريس على التعامل معها لتسهيل المنظومة الإلكترونية الجديدة على الطلاب، ووضع عدة خطط للتعامل مع الأزمات التي قد تحدث.

وأوصى الدكتور هشام جابر، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم هذه الأنشطة سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنباً إلى جنب مع العملية التعليمية، إيمانًا بأهمية هذه الأنشطة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة.