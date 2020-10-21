7 تكليفات لشركات المياه للتعامل مع الأمطار: استنفار كامل وغرف طوارئ نوبتجيات

أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكّد المهندس ممدوح رسلان، ما يلي:

1- ضرورة رفع حالة "الاستنفار الكامل" حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

2- تطهير شبكات الصرف و"شنايش" الأمطار.

3- التأكّد من جاهزية المحطات والروافع وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، مع التأكّد من جاهزية جميع المعدات في أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.

3- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

4- التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

5- تشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة.

6- مراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات.

7- تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أي مواقف طارئة.