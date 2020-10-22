تعرف على إجراءات المرحلة الثانية من انتخابات المصريين في الخارج

المصريون بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم مصر، وهو ما ظهر جليا في مشاركات المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، كما أن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد انتهاء يومي 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج في المحافظات الـ14 بهذه المرحلة.

ويرصد التقرير التالي إجراءات المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج:

* ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري الذي حصل عليه الناخبون أثناء تسجيلهم مسبقا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل طباعة بطاقات الاقتراع لهذه المرحلة بسهولة ويسر

* المرحلة الثانية من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020 أن تنطلق يومي 2 و3 نوفمبر

* تضم المرحلة الثانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء

* تسهيل العملية الانتخابية، وتقوم رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت

* خصص القانون 8 مقاعد للمصريين بالخارج، لابد من الحفاظ على حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020

* إرسال أوراق الهوية والإقامة إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد اختيار من يمثلهم في نظامي الفردي والقائمة

وواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سير عمل غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستمر المصريون بالخارج لليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.