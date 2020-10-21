مصدر: توقفنا عن استقبال متطوعين للقاح كورونا بعد وصول عددهم لـ3 آلاف

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن وقف استقبال المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية على اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، في "فاكسيرا" التابعة لهيئة المصل واللقاح.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أنّ التوقف جاء بسبب ووصول عدد المتطوعين للقاح لـ3 آلاف مشترك، والجرعات الموجودة لا تكفي إلا لمن يحصلون على الجرعة الثانية فقط.

وأوضح أنّ الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، طلبت جرعات إضافية من الشركة الصينية لتكفي باقي المبحوثين المتطوعين، إذ إنّ مصر تشترك في التجربة السريرية على اللقاح الصيني بـ6 آلاف مشترك.

وقال المصدر، إنّ المتطوعين الراغبين في المشاركة بالتجربة، عليهم بالذهاب إلى مركز القطامية بالتجمع الخامس، مشيرا الى أنّ الأمر سيحتاج عناء ومشقة على المشاركين وسيساهم في قلة عدد المشاركين.

وأوضح أنّ المشاركين في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوما، لافتًا إلى متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن 15530، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

وأكد المصدر أنّ المشاركين في التجارب لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية حتى الآن، باستثناء ارتفاع في درجات الحرارة أو الصداع أو ظهور طفح جلدي فقط، وكل هذه الأعراض يتم معالجتها فورًا.

ووجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع المشاركين في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، وعددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن، ودعت مجددًا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، مشيرة إلى مشاركة 42 ألف متطوع حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

كما وجّهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع العاملين في الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية في التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.