"حاتم": اللقاح الصيني سيطرح في مصر بأسعار تناسب الجميع

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن الدولة المصرية، تعاونت مع التحالف الدولي للأمصال، للتعاقد على مصل أوكسفورد، الذي سيطرح في أسواق إنجلترا وأوروبا قريبًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نتعاون مع الصين أيضا، حيث نشترك في التجارب السريرية على لقاحين، ولو انتهت التجارب بأن هذين المصلين آمنين، فإنهما سيصنعان في مصر، وسيكون سعره في متناول الجميع".

وتابع: "بالنسبة للمصل، فهو كل سنة بيتغير زي ما بيحصل مع الإنفلونزا، ومصل الشرق الأوسط مختلف عن مصل أمريكا ومصل أوروبا، ونحمد ربنا إن شدة خطورة فيروس كورونا أقل من أوروبا وأمريكا".

وأكد حاتم، أن التجارب السريرية موجودة في مصر قبل دول عديدة في العالم، حيث شهدت مستشفياتها إجراء تجارب سريرية على البلهارسيا والفيروسات الكبدية، لافتًا إلى أن هيئة المصل واللقاح عمرها 40 سنة وتسببت في قضاء مصر على شلل الأطفال والجديري.