عاجل.. القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد الزيادة

تطبق الشركة "الشرقية للدخان" بداية من اليوم الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادة بعض الأصناف المحلية.

وقال مصدر بشركة الشرقية للدخان، إنَّ الزيادة الأخيرة تدور في النطاق السعر لصنف "مونديال"، موضحًا لـ"الوطن"، أنَّها لا تحتاج إلى موافقة البرلمان خصوصًا أنَّها لم تتحرك عن النطاق السعري المحدد لها ضمن قانون وزارة المالية.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة، اليوم، من المقرر تطبيق الأسعار اعتباراً من اليوم 21 أكتوبر 2020، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018.

وفي سبتمبر الماضي اعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة، بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر.

وتنشر "الوطن" القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد اعتماد مجلس إدارة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" لائحة الأسعار الجديدة بسعر البيع للمستهلك من صنف المونديال

كما تنشر "الوطن" قائمة أسعار السجائر المنتجة عبر الشركة، والتي تتعامل بها مع تجار الجملة والموزعين منذ شهر فبراير الماضي.

يُشار إلى أنَّ الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وفي 25 من شهر فبراير الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أسعار منتجاتها بعد تعديل الأسعار آنذاك.