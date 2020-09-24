30 % من المدخنين يتخلون عن السجائر الأجنبية: لجأوا لـ كليوباترا بسبب كورونا

أجبرت التداعيات السلبية لفيروس كورونا العديد من الأسر المصرية على تغيير عاداتها الاستهلاكية، وتعديل أولويات إنفاقها، وكان بند السجائر أحد أهم البنود التي طرأ عليها تغيير واضح خلال الأشهر الماضية.

كشفت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تحول نحو 30% مفي شريحة المستهلكين للسجائر الأجنبية إلي استخدام السجائر المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2019-2020.

وأكّدت "إيسترن كومباني"، خلال تقرير نتائج أعمال الشركة للعام المالي المنتهية في 30 يونيو 2020، أنَّ تحول تلك الشريحة يرجع إلي انخفاض االدخول خلال الفترة من أبريل إلي يونيو بسبب تفشي جائحة كورونا علاوة على الإجرءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى انخفاض حجم إنتاج الشركة بشكل مؤقت منذ انتشار كورونا بين 10 إلى 15% بسبب اتباع الشركة لكل الإجرءات الاحترازية التي فرضتها الدولة من عمليات التعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي، وقد نذهب إلى إغلاق المصانع اذ ثبت إصابة حالة بفيروس كورونا وعزل المخالطين لها.

وفي مطلع سبتمبر الحالي، قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، موضحة في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم، أنَّ مجلس إدارة الشركة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يتم التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ورغم تفشي جايحة كورونا، لم تقلص الشركة الشرقية للدخان حجم إنتاج السجائر المحلية خلال الفترة الماضية، واستمرت مصانع الشركة تعمل بكامل الطاقة بالتزامن مع اتخاذ الإجرءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة العمال.

وبحسب تقرير نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 المنتهي في 31 مارس 2020، تراجعت إيرادات الشركة الشرقية للدخان من المعسل بنسبة 12.5% عندما انخفضت كمية المعسل من 2426 طنًا إلى 2122 طن معسل محلي.

بينما تراجعت كمية إنتاج المعسل التصدير من 513 طنًا في الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 إلى 180 طنًا في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 وبنسبة 66%.