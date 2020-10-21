الخشت: "أبوالريش" الجامعي علامة في طب الأطفال بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ مستشفى أبوالريش الجامعي، علامة في طب الأطفال على مستوى الشرق الأوسط والعالم بأكمله، وتستوعب عددا كبيرا من الأطفال في عدد من التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أنّها تجدد نفسها باستمرار.

وأضاف الخشت، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لافتتاح عدد من الوحدات العلاجية بمستشفيات أبوالريش، أنّ مؤسسة مصر الخير، تبرعت بـ32 مليون جنيه ونصف المليون لوحدة الجراحات المتخصصة، لافتا إلى أنّ الجامعة نجحت في استرداد مستشفى 500500 قبل 10 أشهر، وقريبا سيتم التعاون مع مصر الخير في البحوث الغذائية واستخدام الغذاء في الوقاية وعلاج الأمراض.

واعلن رئيس جامعة القاهرة، أنّ الجامعة تتوقع عقد استكمال إنشاءات 500500 مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيكون أكبر مستشفى وعلاج وأبحاث الأورام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنّ الجامعة نجحت في تجهيز وتجديد مستشفى الباطنة خلال 45 يوما.

وأكد الخشت أنّ الواقع لن يتغير إلا بتغيير الخطاب الديني: "رجل الدين هو الطبيب والمهندس والسائق وكل فرد يؤدي للأمانه، وهي كبيرة وعلينا أن نؤديها".

وافتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قبل قليل، وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرتي مستشفى أبو الريش المنيرة، وأبو الريش الياباني.