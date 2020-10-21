توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن معسكر عمل المسجونين

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية .. فقد قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن معسكر عمل المسجونين) وتقديم الرعاية الطبية لهم..

حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد 285 من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.