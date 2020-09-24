الإفراج عن 243 من نزلاء السجون

أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عن 243 من نزلاء السجون، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وعقد قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 67 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 176 نزيلاً إفراجاً شرطياً.