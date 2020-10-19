وزير الإسكان يشهد التشغيل التجريبي لمحطة تحلية نبق بشرم الشيخ

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تجربة تشغيل المرحلة الأولى بمحطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش زيارة وزير الإسكان لمحافظة جنوب سيناء.

وتجول وزير الإسكان والمحافظ داخل المحطة، واستمعا إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخلها، وقام وزير الإسكان بشرب كوب من الماء من إنتاج محطة التحلية.

وقال وزير الإسكان إن محطة تحلية نبق، تعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة 20 ألف نسمة بشرم الشيخ، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومياً، ويجري البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومياً.

وأكد وزير الإسكان أنه يجري تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، إحداها بمدينة رأس سدر، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة بمدينة أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف متر مكعب، ومحطة بمدينة دهب، بطاقة 15 ألف متر، ومحطة بمدينة نويبع، بطاقة 15 ألف متر يومياً.