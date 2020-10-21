محافظ القاهرة يشارك في "الملتقى الدولي الأول للشباب المبدع"

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الملتقي الدولي الأول للشباب المبدع الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بمركز التعلم المدني بالزمالك .

وأكد المحافظ في كلمته أن هذا الملتقى يأتي في إطار إيمان الدولة بدور الشباب الفعال في بناء نهضة مصر وصياغة مستقبلها ، وتنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام والتواصل مع الشباب من خلال المؤتمرات والمنتديات والتي يستمع فيها الرئيس إلى آراء الشباب والتحاور معهم ، كما يشجع دائما على تولي الشباب للمناصب القيادية بهدف زيادة مستوى الادارة والانتاج ، وخلق جيل جديد ورؤية مستقبلية أفضل .وأضاف المحافظ أن المؤتمر يهدف الى تحفيز الشباب على مزيد من الابداع وتقديم كافة الدعم لهم بهدف إعداد جيل قادر على صناعة القرار والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل خاصة في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات ، كما يهدف الى خلق مساحة مشتركة للتواصل الفعال بين المحافظة والشباب للاستماع لأفكارهم ، الى جانب توعية وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم .وأثنت د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي القاها نيابة عنها محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة على دور المجتمع المدني ومشاركته للأجهزة التنفيذية في تنفيذ الخطط التنموية .وناقش الملتقى مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم وتوعيتهم ، كما قام بدراسة ابتكارات وابداعات الشباب لتقديمهم للمجتمع المدني ، كما تضمن فرص لتوظيف الشباب وورش عمل وتدريب . وشمل الملتقي تقديم عدة أوراق عمل خاصة بالشباب ، وعرض مواهبهم الرياضية والعلمية والفنية والهندسية وفنون الطهي ، وورشة عمل عن الوصول الى التفكير الابداعي ، كما ناقش عدة أوراق بحثية حول التخطيط والاستثمار المالي في المشروعات الصغيرة ومخاوف الشباب حول المستقبل المهني ، وتنمية مهارات النفكير الابداعي للطلاب في ظل جائحة كورونا من خلال التعلم عن بعد ، وأهمية التحول الرقمي ، وكيفية التواصل في ظل الازمات الطارئة ومستقبل العمل بعد الأزمة .كما شهد الملتقى معرضا لمنتجات الشباب وابتكاراتهم .شارك في الملتقى عدد من مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات