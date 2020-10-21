وزير التعليم: نتابع الحالة الصحية للطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يتابع حالة الطلاب المشتبه في إصاباتهم بفيروس كورونا، بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، حيث وُرد إلى غرفة العمليات المركزية بإصابة 5 طلاب بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تحويل الطلاب إلى أقرب مستشفى، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظًا على أرواحهم.

وقال وزير التعليم، لـ"الوطن"، إنَّه لم يتمّ التأكّد حتى الآن من إصابة الطلاب بفيروس كورونا، ولكن الطلاب يعانوا من ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنَّ هناك تعليمات لأولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدرسة حال ارتفاع درجة حراراتهم عن 38 درجة، مبينًا أنَّ الوزارة مستعدة تمامًا لأي سيناريوهات قد تحدث.

وأشار شوقي، إلى أنَّ العملية التعليمية بالمدارس تسير بصورة منتظمة وطبيعية فى خامس أيام إنطلاق العام الدراسي الجديد، موضحًا أنَّ الغرفة لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات الصعبة بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أنَّه أُصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، وأكّدت مصادر أنَّ الطلاب تمّ تحويلهم جميعًا لمستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم معهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 38 درجة.

وأكّد الدكتور حافظ طعيمة مدير الصحة المدرسية بمدينة "تلا"، أنَّه انتقل صباح اليوم للمدرسة ولا زال متواجدًا بها، موضحًا أنَّ "5 طلاب عانوا صباح اليوم في أثناء تواجدهم في المدرسة من ارتفاع في درجة الحرارة، وتمّ إخطار الصحة المدرسية وبدرونا حضرنا فورًا لمتابعة الموقف داخل المدرسة".

وأضاف "طعيمة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الحالات مجرد حالات اشتباه حتى الآن لم تثبت إصابتها ولا زالوا يخضعون للكشوفات والمتابعة بمستشفى تلا المركزي، مشددًا على أنَّه إن ثبت إصابة اثنين من الطلاب في فصل واحد سيتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.