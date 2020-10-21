نجوى إبراهيم ضيفا بكلية اللغة والإعلام الثلاثاء المقبل

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة؛ المذيعة والفنانة القديرة نجوى إبراهيم في ندوة ثقافية بعنوان "ماسبيرو ما بين الأمس واليوم والغد" بحضور دكتور عزة أحمد هيكل عميد الكلية؛ وذلك الثلاثاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الواحدة ظهرًا بقاعة مسرح الكلية.

يذكر أن "نجوى إبراهيم" حققت نجاحًا وشهرة ونجومية إعلامية، ويوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين، حيث قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام.

في عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقا في قناة دريم كما رفضت عرضا من قناة روتانا للعمل بدلا من هالة سرحان، ومن برامجها الشهيرة "فرح كليب" و"الحياة"، "بيت العائلة".

وأولت العمل الإعلامي التليفزيوني اهتماما أكبر فعملت في التليفزيون المصري في التليفزيون العربي، قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها"6/6"، "صباح الخير يا مصر"، "اخترنا لك" و"فكر ثواني واكسب دقايق" الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات متتالية.

وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبوسيف ثم "العذاب فوق شفاه تبتسم" للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شىء ما" إخراج يحيى العلمي، و"المدمن" إخراج يوسف فرنسيس، و"السادة المرتشون" إخراج علي عبدالخالق.

كما قدمت عددًا من المسلسلات، منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984، و"عواصف النساء" عام 2005، و"قيود من نار" عام 2007، ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.