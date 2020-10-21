الرئيس القبرصي: ندعو إلى تسوية في ليبيا تحترم وحدتها وسيادتها

قال نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، إنه تم تبادل وجهات النظر للتطورات الأخيرة فيما يتعلق بليبيا مع التأكيد على ضرورة تحقيق تسوية شاملة تقوم على احترام وحدة سيادة أراضي هذا البلد، وفيما يتعلق بالوضع في سوريا فقد عبرنا عن ضرورة احترام وحدة السيادة والأراضي واستقرار هذا البلد كما عبرنا عن دعمنا الكامل للمبادرة التي بصدد القيام بها من جانب الأمم المتحدة.

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أنه تم أيضا مناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط وقد عبرنا بالإجماع عن ضرورة إيجاد حل شامل ودائم على أساس قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

وتابع، أنه فيما يتعلق بالوضع بشكل شامل فقد ناقشنا التطورات التي حدثت مؤخرا بخصوص سد النهضة في أثيوبيا وعبرنا عن قلقنا في أن المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي لم تؤدي الثمار المرجوة ويجب أن تستمر المشاورات على أساس إعلان المبادئ في 2015 بهدف تحقيق اتفاق متوازن وعادل.

وأكمل، أنه تم مناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي حيث قررنا الإصرار على أن نساهم في تحقيق علاقة شراكة مفيدة للجانبين وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لأن ما يهمنا هو تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل يكون لصالح وفائدة مصالح واهتمامات الاتحاد الأوروبي في منطقة شرق المتوسط.