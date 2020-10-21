آخرها "شذوذ معتز مطر".. 5 تسريبات جنسية فضحت الجماعة في 30 يوما

تصدرت الفضائح والتسريبات الجنسية للعناصر التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية، مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، ووصل عدد الوقائع التي طالت الجماعة الإرهابية إلى 5 فضائح ظهرت في شهر واحد، أحدثت هزّة في أركان التنظيم الدولي للإخوان، وآخر الفضائح كانت للمذيع الإخواني في قناة الشرق معتز مطر، بعد أن كشفت مصادر تورطه في حفلات شذوذ جنسي.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، التسريبات والفضائح الإباحية التي هزّت الجماعة، وأحدثت ارتباكا داخل صفوفها، والتي جاءت كما يلي:

معتز مطر متورط في حفلات شذوذ جنسي

كشفت مصادر، أنّ معتز مطر المذيع الإخواني الهارب إلى تركيا، الذي يعمل في قناة الشرق الإخوانية، يعاني من شذوذ جنسي، وكان يمارسه في مصر قبل الهروب إلى تركيا.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ معتز مطر لم يكن مصابا بالشذوذ من الناحية الفكرية فقط، لكن معاناته كانت أكبر إذ وصلت إلى الشذوذ الجنسي، مؤكدًا أنّ مطر كان يحضر حفلات خاصة بممارسة الشذوذ الجنسي قبل هروب من مصر.

مكالمة جنسية مسربة لمحمد ناصر مع سيدة متزوجة

تداول عدد من نشطاء فيس بوك وتويتر، مكالمة تليفونية مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين، والتي تحدّث فيها بطريقة إباحية مع سيدة متزوجة، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وتحدث ناصر والسيدة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله، كي يستطيع التسلل لها في منزل زوجها وممارسة الرذيلة معها.

أيمن نور يتورط في 3 فضائح جنسية جديدة مع مصرية وسورية وعراقية

وكشفت مصادر من العاملين المفصولين بقناة الشرق، التي يديرها الهارب أيمن نور المقيم في تركيا، عن 3 فضائح جنسية مع 3 سيدات يعملن بالقناة الإخوانية من جنسيات عربية مختلفة، إحداهن مصرية والأخرى سورية والثالثة عراقية.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ هناك 3 وقائع جنسية ارتكبها أيمن نور الفترة الماضية، جميعها لعاملات بقناة الشرق من الجنسيات العربية الثلاث، أولها مع موظفة مصرية تعمل بقناة الشرق، وحاول أيمن نور التحرش بها، وبعد أن صدته ادّعى أنّها عميلة للإمارات، وطالب لجان الإخوان الإلكترونية بتشويه صورتها.

وتابعت المصادر: "الضحية الثانية كانت سيدة سورية تعمل بالقناة، وتحرش بها نور، ولم تتمكن من تقديم شكوى ضده في أنقرة، لأنها تقيم هناك بطريقة غير شرعية، وهي الطريقة التي اعتمد عليها الإخواني الهارب، وشجعته لممارسة أعمال غير أخلاقية ضد العاملين معه".

أما الواقعة الثالثة بحسب المصادر، فكانت لموظفة عراقية تعمل بالقناة أيضًا، وتقدمت بشكوى رسمية ضده للسلطات التركية، ما دفعه لمساومتها مقابل 10 آلاف ليرة للتنازل عن القضية.

عبدالله الشريف يطالب فتاة تعيش في قطر بممارسة الرذيلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات إباحية للإخواني عبدالله الشريف، طالب فيها بإقامة علاقة مع صديقته في قطر، والتي تدعى ريم، وانتشرت موجة سخرية عبر تويتر، من الإخواني عبدالله الشريف بعد التسريبات الأخيرة، إذ تصدرت هاشتاجات "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة"، قائمة الأكثر رواجا، عقب تسريب التسجيل الصوتي الذي فضح الإخواني عبدالله الشريف مع تلك الفتاة.

بهجت صابر يطالب فتاة أجنبية بممارسة الجنس قبل شهر رمضان

ظهر القيادي الإخواني الهارب إلى أمريكا بهجت صابر، في مكالمة جنسية مسربة، وهو يتحدث مع إحدى الفتيات الأجنبيات باللغة الإنجليزية، ويطلب بممارسة الرذيلة معها.

وألح بهجت صابر على الفتاة، كي توافق على تنفيذ طلبه في أسرع وقت قبل دخول شهر رمضان، ورغم أنّ الفتاة لم تكن معترضة، لكنها اُصيبت بدهشة بسبب الإلحاح الواضح من بهجت، فاستفسرت: "لماذا لا يمكن أن نفعل هذا أثناء شهر رمضان؟، وطالما لا يمكن فعله في رمضان لماذا نفعله الآن؟"، وهو ما أربك القيادي الإرهابي.

الهوس الجنسي يسيطر على جماعة الإخوان الإرهابية

منذ نشأة جماعة الإخوان الإرهابية في عام 1928، وهي تعاني من "هوس جنسي" حاد سيطر على أعضاء الجماعة الإرهابية، إذ انساق أعضاء الجماعة وراء رغباتهم وشهواتهم الجنسية، وتمّت أول محاكمة داخلية في تاريخ الجماعة، حين حاول حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين تبرئة زوج شقيقته عبدالحكيم عابدين من واقعة التحرش بنساء الإخوان، ولأن نصوص الزواج داخل جماعة الإخوان الإرهابية صارمة، حيث لا يتزوج الإخواني إلا إحدى الأخوات من الجماعة، يرشحها له أحد القيادات داخل الجماعة، فيوجد كشف بأسماء الأعضاء كافة وحالاتهم الاجتماعية، ويراها مرة واحدة ثم تتم الخطبة والزواج، حتى ولو كانت المرأة لا تعجب الرجل، ولا يرى فيها فتاة أحلامه، يتم إقناعه بها تحت ستار "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، ومن هنا يأتي الصراع الداخلي للعضو داخل الجماعة بين ما يريده وما تفرضه عليه الجماعة.