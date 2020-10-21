الرئيس القبرصي: مصر شريكا للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما لاستقرار المنطقة

قال الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، إننا قمنا بتشجيع التواصل والاتصالات التي تتحسن باستمرار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأيضا عبرنا سويا مع رئيس وزراء اليونان عن أن مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل الأمن، الاستقرار، مكافحة الإرهاب، والهجرة.

وأضاف اناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أنه مع الأخذ في الاعتبار وجود زعيم جديد للقبارصة الأتراك كانت من ضمن الموضوعات التي طرحت في جدول أعمالنا، اليوم، هو أنني قمت بإبلاغ أصدقائي بأنني قد وجهت بالفعل دعوة وتم قبول هذه الدعوة إلى زعيم القبارصة الأتراك لاجتماع رسمي معه، وفي 19 أكتوبر أرسلت إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة معبرا عن استعدادي لأن أشارك في مبادرة جديدة في أقرب وقت ممكن على أساس التفاهم المشترك الذي تم بتاريخ 25 نوفمبر في برلين.

وتابع، أن العنصر الضروري لنجاح هذه الجهود هو توفير مناخ ملائم من خلال تقليل حدة التوتر والتحديات والاستفزازات من جانب تركيا والتوقف المباشر للتهديدات التركية والممارسات غير الشرعية التي يقومون بها، كما أود أن أعبر عن تقديري العميق والعرفان والامتنان إلى الدول الصديقة وتحديدا إلى اليونان ومصر، ونحن لا نتجاهل أي بلد يدعمونا لإنهاء الاحتلال التركي غير الشرعي وإيجاد حل يكون مقبولا من كل الجوانب على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي وأيضا مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي وهو حل يضمن وحدة الأراضي واستقلال وسيادة قبرص الموحدة بعيدا عن نظام الضمانات التي عفى عليها الزمن ويكون بعيدا عن تبعية أي بلد ثالث ويقوم على احترام حقوق الإنسان والمواطنين القبارصة اليونانين والقبارصة الأتراك.