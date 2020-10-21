"الشؤون العربية بالنواب" تشيد بمباحثات الرئيس السيسي في قبرص

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية اللقاءات والمباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية لقبرص، مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبيل انعقاد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، مشيرا إلى أن هذه المباحثات، تدعم العلاقات بين الدول الثلاثة.

وقال "أباظة"، في بيان أصدره اليوم، إن هناك تقديرا كبيرا من قبرص واليونان لدور مصر التاريخي والمحوري، بقيادة الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك إشادة الرئيس بالتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية، وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد.

ونوه وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى إشادة الرئيس السيسي بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وحرص القاهرة على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة، التي اتفق عليها، في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يساهم في جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى به، للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بتأكيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، على خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية، التي تجمع بين البلدين، وحرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين، ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز، في تعزيز آليات العمل المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.