مشاهير: "هاكرز يسرقون حساباتنا وعايزين فلوس"

يتعرض عدد من المشاهير لسرقة حساباتهم الشخصية، وإرسال رسائل نصية من قبل "الهاكرز" لطلب مبالغ مالية.

بوسي شلبي

الإعلامية بوسي شلبي، طالبت أصدقاءها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بضرورة توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي رسائل تأتي من الخارج حتى لا يتعرض هاتفهم للقرصنة.

وكتبت بوسي شلبي، قائلة: "أرجو من أصدقائي الحذر من هذه الرسائل دي بتغلق الواتس، أنا الواتس عندي اتهكر من أمس، ولسه راجع حبيت أبلغكم محدش يرد على أي رسالة جاية من رقم أمريكي خاص بالواتس ده هكر، وأنا الحمد لله الواتس رجع دلوقتي".

الفنانة سلوى محمد علي

الفنانة سلوى محمد علي، تعرضت منذ أيام هي الأخرى لـ "الهاكر" عبر تطبيق الواتس أب الخاص بتليفونها المحمول، بعد اختراقه من قبل مجهول خارج مصر، إثر ضغطها على رسالة تلقتها من هاتفه المحمول، ونجحت في استعادته بعد تقديم بلاغ إلى مباحث الانترنت.

وحذرت سلوى محمد علي، أصدقاءها من فتح أي رسالة تصلهم من أرقام غريبة تحوي روابط وما إلى ذلك، خاصة أن مخترق حسابها انتحل شخصيتها وبعث برسالة لكل الأرقام المسجلة على هاتفها يطلب تحويل أموالًا إليه.

أشرف زكي

الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، حذر الفنانين وأعضاء النقابة، من التفاعل مع رسائل يبعثها مجهولون عبر تطبيق "واتس آب" لهواتف الفنانين الشخصية بغرض اختراقها، مشيرا إلى أنه تلقاها بشكل شخصي خلال الأيام الماضية.

وقال أشرف زكي، في بيان صحفي، إن هذه الرسالة وصلت لكل من أحمد بدير، وحمدي الميرغني، وتضمنت رابطاً ادعى مُرسله إنه من إدارة "واتس آب"، حيث طالب الفنانين بالضغط عليه لتأكيد حساباتهم، وفقاً لكلامه.

وشدد نقيب المهن التمثيلية، على ضرورة أن ينتبه زملائه الفنانين، وعدم من الضغط علي هذه الروابط لعدم تعرض حساباتهم للاختراق.

وفي شهر يونيه الماضي، تعرض الحساب الخاص بالفنانة رانيا محمود ياسين، للسرقة، وسيطرة "هاكر" عليه.

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على فيس بوك، سرقة حسابها على إنستجرام، وفشل محاولات استرجاعه، وقولها: "يظهر أكونت إنستجرام بتاعي اللي كان عليه تقريبا نصف مليون للأسف شكله مش هيرجع، قدر الله وما شاء فعل لما هعمل جديد هبلغكم شكرا والحمد الله".

ودشّنت "رانيا"، حسابا رسميا جديد لها على انستجرام، وقالت: "أفهم إن إنستجرام يتهكر ماشي، لكن ليه هاكر تركي".

ومع بداية عام 2020، أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إن هناك محاولات من قبل بعض الهكرز للسيطرة على حسابه الرسمي يموقع انستجرام، مما تسبب في بعض المشاكل التقنية.