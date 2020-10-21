اللبنانية "هيلدا خليفة" تقدم حفل افتتاح الجونة السينمائي الجمعة المقبل

شهدت منطقة منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة إجراءات أمنية واحترازية مشددة ورفع درجة الاستعداد القصوى وانتشارالكمائن الثابتة والمتحركة ورفع درجة التفتيش الأمني استعداد لبدء مهرجان الجونة السينمائي خلال ساعات.

وتستضيف مدينة الغردقة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإجراءات احترازية ووقائية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المقررافتتاح المهرجان مساء غد الجمعة وتستمر الفعاليات حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بحضور العديد من الفنانين والفنانات وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير من عدة دول عربية وأجنبية.

وأكد مصدر بمنتجع الجونة بأن إدارة المهرجان تضع اللمسات النهائية والأخيرة استعداداً لبدء المهرجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وتواجد أمني مكثف، والتنبيه بعدم التواجد في منطقة الاحتفال سوى للعاملين في إعداد وتنظيم المهرجان.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اختياره للمذيعة هيلدا خليفة لتكون مقدمة حفل افتتاح الدورة الرابعة المقررانطلاقها بعد غد الجمعة، وأكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي أنها متشوقة للانضمام إلى فعاليات المهرجان لتقديم حفل افتتاح الجونة السينمائي 2020.

وقالت هيلدا خليفة عبر حسابها الرسمي على "السوشيال ميديا" أنها سعيدة لاختيارها لتقديم حفل الافتتاح، وعبرت عن حماسها وانتظارها لهذا اليوم.

جدير بالذكرأن هيلدا خليفة والتي تحمل الجنسية اللبنانية عملت كمقدمة لبرنامج ستار اكاديمي لمدة ١١ موسم وتحظى بقبول جماهيري وشهرة واسعة.

ومن جانبها قالت الفنانة بشرى رئيس العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، في تصريحات صحفية أن إدارة المهرجان حرصة على تقديم دورة تاريخية واستثنائية، تكون لها الريادة في عودة الأنشطة الثقافية في مصر ليست لخدمة السينما فقط، وإنما لصالح الحياة بصفة عامة، مؤكدة أن إدارة المهرجان ستوفر كل ما يساعد في توفير الحماية والأمان بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الصحة.