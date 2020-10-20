نيابة الغردقة تبدأ التحقيق في إصابة طفل بصدمة كهربائية

بدأت نيابة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تعرض الطفل "محمد حسين"، البالغ من العمر 7 سنوات، للإصابة بصدمة كهربائية، في منطقة مساكن "أبوعشرة"، جنوب الغردقة، حيث يرقد الطفل بين الحياة والموت، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الغردقة العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى الغردقة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم استقبال حالة الطفل "محمد"، في وقت سابق أمس الاثنين، قادماً من مستشفى حميات الغردقة، بعد عمل الإسعافات الأولية له، لافتاً إلى أن حالة الطفل ما زلت خطيرة، حيث يعاني من ضيق بالتنفس، وعدم انتظام ضغط الدم، كما أن نسبة الأكسجين منخفضة جداً، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وتعود الواقعة إلى استقبال مستشفى حميات الغردقة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، وقد توقف عن التنفس والنبض تماماً، مع اتساع في حدقة العين، نتيجة لتعرضه للصعق بالكهرباء، وتمكن أطباء المستشفى من إجراء عملية إنعاش لقلب الطفل، فور وصوله المستشفى، لتسري الحياة مجدداً في جسد الطفل الهزيل، الذي بدا مشوهاً بآثار الصدمة الكهربائية.

وكشف الدكتور مصطفى العبادي، الطبيب المعالج لحالة الطفل، بمستشفى حميات الغردقة، عن أنه تلقى حالة الطفل "محمد" بعد تعرضه لحادث الصعق، وبالكشف المبدئي عليه، تبين أنه بدون نبض أو نفس، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له بالطرق البدائية، حتى بدأ القلب ينبض مرة أخرى، بمساعدة طاقم التمريض، كما تم اعطاؤه بعض المحاليل والأدوية اللازمة، حتى بدأ يستجيب للعلاج ويعود للوعي مرة أخرى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور تامر مرعي، أنه تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل من مستشفى الحميات إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، حيث إن الطفل حالته غير مستقرة، ويحتاج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.