طبيب يعيد طفلا للحياة بعد توقف قلبه في حميات الغردقة

25 دقيقة فقط استغرقها أطباء حميات الغردقة وطاقم التمريض المرافق له، لإنقاذ حياة طفل كان على مشارف الموت نتيجة تعرضه لصعق كهربائي كاد يودي بحياته.

واستقبلت مستشفى حميات الغردقة، الطفل محمد حسين، البالغ من العمر سبعة سنوات، اليوم، متوقف النبض تمامآ مع اتساع في حدقة العين نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، ولم يستغرق الطبيب المعالج من الوقت سوى ٢٥ دقيقة لإنعاش رئوي للقلب ليعود الطفل للحياة مرة أخرى.

وكشف الدكتور مصطفى العبادي، الطبيب المعالج لحالة الطفل بمستشفى حميات الغردقة، إنه استقبل الحالة بعد تعرضها لحادث صعق كهربائي، وبالكشف الأولي تبين أنه بدون نبض أو نفس مع اتساع حدقه العين ويوجد بجسمه آثار صعق كهربائي.

وأوضح أنه أجرى عملية إنعاش قلبي رئوي لمدة 25 دقيقة بالطرق البدائية حتى بدأ القلب ينبض مرة أخرى بمساعدة طاقم التمريض المرافق له، ثم تم إعطائه بعض المحاليل والأدوية اللازمة إلى أن استجاب للعلاج وعاد لوعيه مرة أخرى.

وأوصح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المديرية استدعت سيارة اسعاف لنقل الطفل من مستشفي حميات الغردقة إلى العناية المركزة بمستشفى الغردقة، تحت الملاحظة الطبية، حيث يعاني من اضطرابات في ضربات القلب ومن المتوقع استقرار حالته خلال ٢٤ ساعة القادمة.

وأشاد وكيل الوزارة بالطاقم الطبي والتمريض لسرعة التدخل لإنقاذ الطفل وعودته للحياة مرة آخرى مؤكدا أن الأطقم الطبية بمستشفيات البحر الأحمر تؤدي دورها على أكمل وجه وهذا ليس بجديد على جيش مصر الأبيض.