طفل يصارع الموت بـ"عناية الغردقة" بعد إصابته بصدمة كهربائية

يرقد الطفل "محمد حسين"، صاحب الـ7 سنوات، بين الحياة والموت داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الغردقة العام، حيث تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي، بعد سوء حالته، نتيجة إصابته بصدمة كهربائية، في مساكن "أبو عشرة"، جنوب مدينة الغردقة.

وقال مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، إنه تم استقبال حالة الطفل "محمد"، في وقت سابق أمس الاثنين، قادماً من مستشفى حميات الغردقة، بعد عمل الأسعافات الأولية له، لافتاً إلى أن حالة الطفل مازلت خطيرة، حيث يعاني من ضيق بالتنفس، وعدم انتظام ضغط الدم، كما أن نسبة الأكسجين منخفضة جداً، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وتعود الواقعة إلى استقبال مستشفى حميات الغردقة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، وقد توقف عن التنفس والنبض تماماً، مع اتساع في حدقة العين، نتيجة لتعرضه للصعق بالكهرباء، وتمكن أطباء المستشفى من إجراء عملية إنعاش لقلب الطفل، فور وصوله المستشفى، لتسري الحياة مجدداً في جسد الطفل الهزيل، الذي بدا مشوهاً بآثار الصدمة الكهربائية.

وكشف الدكتور مصطفى العبادي، الطبيب المعالج لحالة الطفل، بمستشفى حميات الغردقة، عن أنه تلقى حالة الطفل "محمد" بعد تعرضه لحادث الصعق، وبالكشف المبدئي عليه، تبين أنه بدون نبض أو نفس، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له بالطرق البدائية، حتى بدأ القلب ينبض مرة أخرى، بمساعدة طاقم التمريض، كما تم اعطائه بعض المحاليل والأدوية اللازمة، حتى بدأ يستجيب للعلاج ويعود للوعي مرة أخرى.

وأوصخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور تامر مرعي، أنه تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل من مستشفى الحميات إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، حيث أن الطفل حالته غير مستقرة، ويحتاج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.