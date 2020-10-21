أسيوط تستقبل 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا خلال "انتخابات النواب"

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جميع مراكز وأحياء المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والمقررعقدها يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر الجاري مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين خلال عملية التصويت مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 496 مركز انتخابي يضم 15 لجنة عامة و636 لجنة فرعية موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة لمدينة أسيوط الجديدة وذلك لاستقبال 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأكد محافظ أسيوط على انعقاد وتفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لمتابعة الأحداث أولًا بأول وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للمقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية، وذلك قبل اجراء الانتخابات مع استمرار عمليات التعقيم قبل وعقب انتهاء التصويت وكلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه مع رفع كافة الاشغالات والقمامة من أمام مراكز ومقرات اللجان الانتخابية وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكافة المراكز الانتخابية وعدد كافٍ من المقاعد لاحتواء كافة المواطنين مع التقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ مسئولي مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي بتفعيل خطط الطوارئ مع جاهزية جميع المرافق العامة والخدمية مثل الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز فضلاً عن إدارات الحماية المدنية والمرور ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لافتًا إلى أن مهمة الأجهزة التنفيذية هي مهمة تنظيمية لتوفير المناخ الآمن وسبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.