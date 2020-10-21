"عبدالعال": رئيس مجلس الشيوخ وطني.. وحمامة سلام لكثير من المشكلات

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنَّ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يشكل إضافة كبيرة للعمل السياسي، ومجلس الشيوخ، مشددًا على أنَّ رئيس الشيوخ سيكون له أداء بارز سينقل هذه المؤسسة الى أفاق أوسع.

جاء ذلك خلال تقديمه التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمكتبه ظهر اليوم.

ومن جهته، أكّد "عبدالرازق"، سعادته بأن يكون أول المهنئين له، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشيدًا بالجهود التي قدمها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تحمل خلال المجلس ورئيسة أكثر من طاقته، ويشهد بذلك كم وحجم التشريعات التي صدَرت على مدار الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، على أنَّ "كلمة الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبدالعال، هي أقل القليل لما يمكن أن نقدمه لهم".

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، استهل حديثه بالإشادة بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وما تركه من بصمات وضوابط والعديد من المواقف التي نحترمها ونقدرها، مشددًا على أنَّه سيمتد ذلك لأفق أوسع من التعاون بين المجلسين، مضيفًا أنَّه تجمعه علاقات قديمة بـ"عبدالوهاب"، وتمتد جذوره في السياسية والقانون و العلم ، كما انه رجل وطنى من الطراز الأول ، ودائما وأبدا كان "حمامة السلام" لحل العديد من المشكلات، إضافة إلى أن والده كان عالما جليلا من علماء الأزهر الشريف.