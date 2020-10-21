بمشاركة زوج الأم.. إيداع طفل هشّم رأس والده دار رعاية بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، إيداع طفل قتل والده، بعدما تعدى عليه بالضرب بشومة على رأسه، أثناء سرقته، بمشاركة زوج والدته، إحدى دور الرعاية، لكونه "حدث"، كما قررت حبس زوج الأم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منيا القمح، العميد محمود مرسي، بورود بلاغ بمقتل "مُسن" يُدعى "م. ف."، 70 سنة، مقيم بقرية "بيشة عامر"، دائرة المركز، إثر تعدي آخرين عليه.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد محمد فؤاد، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء الواقعة أحد أبناء المجني عليه، يبلغ من العمر 14 سنة، حيث تسلل إلى منزل والده بهدف سرقته، وتمكن بمساعدة زوج والدته من سرقة عدد 2 أسطوانة "بوتاجاز"، وما إن حاول المجني عليه مقاومته، تعدى ابنه عليه بالضرب بـ"شومة" على رأسه، ما أدى إلى إصابته بتهشم في الجمجمة، ووفاته على الفور.

وكشفت التحقيقات أن "الحدث" المتهم يقيم مع والدته، التي انفصلت عن والده منذ نحو 5 سنوات، بينما يقيم شقيقه الآخر برفقة والده المجني عليه.

تزامن قرار نيابة منيا القمح بإيداع الطفل المتهم بقتل والده، مع صدور قرار من نيابة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية أيضاً، بحبس الشاب المتهم بالتعدي على والده بالضرب، بسبب خلافات مالية بينهما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.